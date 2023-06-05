Сальдо заявил, что у Украины не хватит сил осуществить захват Крыма

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У Украины нет сил, чтобы осуществить свой план по захвату Крыма, отметил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

Он напомнил, как в Киеве и Вашингтоне звучали заявления о том, что полуостров будет захвачен в конце лета 2022 года. Однако затем сроки постоянно отодвигались.

"Разумеется, захватить Крым нет сил ни у остатков Украины, ни у США. Однако это не значит, что мы можем расслабиться", – цитирует его РИА Новости.

Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не вводят ограничений на использование ВСУ оружия для ударов по Крыму. Он подчеркнул, что в Вашингтоне считают Крым "территорией Украины".

В свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет использовать истребители F-16 для ударов по России. Президент США Джо Байден отметил, что самолеты также не будут применяться в ходе предстоящего контрнаступления ВСУ.



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