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Требование Бельгии объяснений от властей Украины о применении оружия бельгийского производства в Белгородской области является жалкой попыткой отмежеваться от вовлеченности в конфликт. Такую точку мнения выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем телеграм-канале.

"Плохая мина, да и игра так себе", – написал он.

По его мнению, Бельгия лишь играет на публику, когда требует объяснений "от собственных марионеток". Депутат напомнил, что избежать новых жертв, трагедий и разрушений можно только прекратив поставки вооружений Киеву.

Ранее в МИД и Минобороны Бельгии заявили, что "при первой возможности" обратятся к киевским властям за разъяснениями в связи с использованием оружия бельгийского производства в Белгородской области украинской диверсионно-разведывательная группой. В Брюсселе подчеркнули, что оружие предназначалось исключительно для использования украинскими вооруженными силами с целью "защиты своей территории и населения".

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