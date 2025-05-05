РИА Новости: Азербайджанского депутата Бадамова не пустили в Россию из-за русофобии

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Депутата азербайджанского парламента Азера Бадамова 4 мая не пустили на территорию России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

"Основанием стали неоднократно допущенные депутатом Милли Меджлиса (парламента. – Прим. ред.) высказывания антироссийской и русофобской направленности", – уточнил собеседник агентства.

Отмечается, что подобная мера в отношении Бадамова носит персональный характер и не влияет на настрой Москвы относительно развития отношений с Баку в духе стратегического партнерства и союзничества. Также, по словам источника, Россия не является сторонником использования стоп-листов в отношениях с дружественными государствами.

"Как известно, запрет на въезд в Азербайджан был ранее введен в отношении ряда российских законодателей. Последний такой случай касается депутата Государственной думы Николая Сергеевича Валуева", – напомнил собеседник агентства.

Он добавил, что российские власти считают правильным решение подобных вопросов по дипломатическим каналам, а не путем выражения претензий в СМИ.

При этом пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что запрет Бадамову на въезд на территорию России воспринимается как недружественный шаг. Дипломат отметил, что политик направлялся в Астрахань в составе азербайджанской делегации по приглашению председателя правительства Астраханской области Дениса Афанасьева. Там делегация должна была принять участие в мероприятиях, приуроченных к 102-й годовщине со дня рождения бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева.

"Российская сторона без какого-либо предварительного уведомления или объяснения задержала в аэропорту депутата Азера Бадамова и заявила о запрете его въезда в страну. Он провел некоторое время в московском аэропорту, после чего был возвращен в Азербайджан", – приводит слова пресс-секретаря МИД Азербайджана информационное агентство "Азертадж".

Гаджизаде отметил, что в связи с инцидентом посольство Азербайджана обратилось в МИД России. Представитель российского дипломатического ведомства сообщил, что вопрос будет расследован, но не предоставил объяснения причин принятого решения.

Ранее Азербайджан включил депутата Госдумы Николая Валуева в список персон нон грата. По словам Гаджизаде, российскому парламентарию запретили въезд в страну после его высказываний и угроз, якобы адресованных Азербайджану и его народу.

Как отметил дипломат, это не первый случай попадания российских депутатов в этот список. Все внесенные в перечень чиновники являются представителями партии "Единая Россия", уточнил Гаджизаде.