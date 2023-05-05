Польские грузоперевозчики перекрыли дорогу на границе с Украиной в знак протеста

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Польские грузоперевозчики в знак протеста перекрыли автомобильную дорогу на границе с Украиной в районе погранперехода Дорохуск. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что скопления фур непосредственно у КПП нет, однако возможности выехать из Польши ждут по меньшей мере 370 грузовых машин. Украинская же сторона утверждает, что электронная очередь состоит уже из 3 200 фур. Известно, что протестующие в настоящее время пропускают через границу только пять грузовиков в час, отдавая приоритет тем из них, что перевозят опасные грузы.

Протестующие требуют возвращения для украинских перевозчиков системы выдачи разрешений на въезд. Они утверждают, что несут убытки из-за данного послабления.

Ранее Польша ввела временный запрет на импорт продовольствия с территории Украины до 30 июня 2023 года. Этому предшествовали протесты фермеров, которые были недовольны падением цен на местную продукцию в связи с отсутствием пошлин на продукцию украинскую.

Позже аналогичные запреты ввели и другие страны ЕС. А с 2 мая Еврокомиссия ввела общий запрет на ввоз продовольствия из Украины в Польшу, Болгарию, Венгрию, Румынию и Словакию. Его действие продлится до 5 июня текущего года.



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