В Германии призвали ввести мораторий на строительство "Северного потока – 2"

Фото: ТАСС/DPA/Jens Büttner
Сотрудничество между Германией и США может быть восстановлено только за счет введения моратория на строительство газопровода "Северный поток – 2", заявил координатор правительства Германии по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер. Об этом сообщает РИА Новости.
"Если мы хотим использовать это "окно возможностей" для нового старта, для нового трансатлантического союза, как мы это описали в нашем позиционном документе, <...> то нужно видеть реальность, что, возможно, желание того, что "Северный поток – 2" исчезнет и не будет столь важен, что новая администрация в США не придаст этому столь большого значения, что это не оправдалось", – сказал он.
Байер также отметил, что госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Германии Хайко Маас 4 мая в Лондоне провели переговоры о возможном восстановлении трансатлантического сотрудничества, однако они не увенчались успехом.
"Нам нужна остановка строительства, мораторий на строительство, даже если этот второй газопровод почти полностью завершен", – подчеркнул координатор.
Ранее немецкие экологи из организации Nabu подали иск против разрешения на проведение работ по строительству "Северного потока – 2", которое было выдано немецким Федеральным морским и гидрографическим агентством (BSH).
На время его рассмотрения строительство газопровода приостановлено, однако в BSH полагают, что работы будут возобновлены в конце мая.
Согласно информации Nord Stream 2 AG на 31 марта, "Северный поток – 2" построили на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам в 2 460 километров.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: