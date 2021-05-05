В Германии призвали ввести мораторий на строительство "Северного потока – 2"

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Сотрудничество между Германией и США может быть восстановлено только за счет введения моратория на строительство газопровода "Северный поток – 2", заявил координатор правительства Германии по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер. Об этом сообщает РИА Новости.

"Если мы хотим использовать это "окно возможностей" для нового старта, для нового трансатлантического союза, как мы это описали в нашем позиционном документе, <...> то нужно видеть реальность, что, возможно, желание того, что "Северный поток – 2" исчезнет и не будет столь важен, что новая администрация в США не придаст этому столь большого значения, что это не оправдалось", – сказал он.

Байер также отметил, что госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Германии Хайко Маас 4 мая в Лондоне провели переговоры о возможном восстановлении трансатлантического сотрудничества, однако они не увенчались успехом.

"Нам нужна остановка строительства, мораторий на строительство, даже если этот второй газопровод почти полностью завершен", – подчеркнул координатор.

Ранее немецкие экологи из организации Nabu подали иск против разрешения на проведение работ по строительству "Северного потока – 2", которое было выдано немецким Федеральным морским и гидрографическим агентством (BSH).

На время его рассмотрения строительство газопровода приостановлено, однако в BSH полагают, что работы будут возобновлены в конце мая.

Согласно информации Nord Stream 2 AG на 31 марта, "Северный поток – 2" построили на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам в 2 460 километров.