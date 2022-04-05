Госдума в I чтении приняла законопроект об упрощенном получении гражданства РФ

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Госдума в I чтении одобрила законопроект об упрощении порядка получения гражданства РФ для некоторых категорий лиц. Соответствующий пакет документов был внесен в парламент президентом страны в декабре прошлого года.
Изменения были приняты депутатами единогласно. Документ предусматривает сокращение числа требований для приема в гражданство РФ в отношении порядка 20 категорий лиц, в числе которых граждане стран бывшего Советского Союза, их дети, а также участники госпрограммы по переселению соотечественников в Россию.
Приобретение российского гражданства в упрощенном порядке на основании брака с россиянином будет возможно только при наличии общего ребенка. Предполагается, что такая мера должна исключить практику заключения фиктивных браков.
Проект базового закона "О гражданстве Российской Федерации" также предусматривает введение института прекращения российского гражданства. Основанием для этого может стать совершение теракта, преступлений против государства или в сфере оборота наркотических средств, предоставлении поддельных документов при вступлении в гражданство.
Между тем полномочия президента по принятию решений о прекращении гражданства в связи добровольным волеизъявлением граждан, проживающих в стране, предлагается передать МВД.
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