Эксперт прокомментировал сообщения об испытании США гиперзвуковой ракеты

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Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев прокомментировал информацию о том, что США тайно провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты, но не сообщили об этом из желания избежать напряженности с Россией.
По его мнению, эти испытания никак не влияют на понижательный тренд российско-американских отношений.
"Та напряженность, которая на сегодня есть, она идет сама по себе. Что касается военных программ, то они, с моей точки зрения, идут сами по себе", – цитирует эксперта RT.
Он также выразил мнение, что с точки зрения российско-американских отношений испытания не имеют значения, но могут влиять на отношения США с Китаем или КНДР.
Ранее СМИ сообщили, что в середине марта США тайно провели испытание гиперзвуковой ракеты.
По данным источника, испытание проводилось с гиперзвуковой ракетой, разрабатываемой в рамках Концепции гиперзвукового воздушно-реактивного оружия. Ракету запустили над Тихим океаном с бомбардировщика B-52. Она прошла расстояние свыше 480 километров на высоте более 19 тысяч метров.
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