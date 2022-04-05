США тайно провели испытание гиперзвуковой ракеты в марте – СМИ

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Фото: Luke Lamborn/U.S. Navy via AP
В середине марта США тайно провели испытание гиперзвуковой ракеты, чтобы не допустить эскалации с Россией. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.
По данным источника, испытание проводилось с гиперзвуковой ракетой, разрабатываемой в рамках Концепции гиперзвукового воздушно-реактивного оружия. Ракету запустили над Тихим океаном с бомбардировщика B-52. Она прошла расстояние свыше 480 километров на высоте более 19 000 метров.
"США ведут себя осторожно, чтобы не допустить шагов или заявлений, которые могли бы привести к неоправданной эскалации между Вашингтоном и Москвой", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что авиационный ракетный комплекс "Кинжал" Вооруженных сил РФ уничтожил крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов ВСУ в Ивано-Франковской области. Было уничтожено около 200 БПЛА и свыше 1,4 тысячи танков и других бронемашин с начала проведения спецоперации на Украине.
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