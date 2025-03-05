Азербайджан намерен закрыть представительство Красного Креста в стране

Фото: ТАСС/ЕPA/ANATOLY MALTSEV

Азербайджанское правительство уведомило представительство Международного комитета Красного Креста (МККК) в стране о намерении закрыть данную структуру. Об этом ТАСС заявила глава департамента по связям с общественностью представительства МККК в Азербайджане Илаха Гусейнова.

Собеседница агентства уточнила, что в настоящий момент представительство находится в контакте с органами власти. По ее словам, это является частью конфиденциального и двустороннего диалога.

Ранее представительство медиагруппы "Россия сегодня" в Азербайджане, также известное под названием Sputnik Азербайджан, прекратило свою работу в стране. Информацию подтвердил пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде.

Представитель дипведомства обратил внимание, что российская компания сможет получить аккредитацию в республике только для одного корреспондента.