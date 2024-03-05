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05 марта, 15:39

Политика

Захарова заявила, что РФ ставит вопрос о целесообразности пребывания послов ЕС в стране

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Послы стран Евросоюза в России полностью себя дискредитировали, что стало причиной появления вопроса о целесообразности их пребывания в стране. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что приглашал послов ЕС на встречу в Москву для разъяснений перед выборами президента, однако те отказались за два дня до намеченной даты.

"Это же не с нашей подачи этот вопрос возник, это не мы этот вопрос задали. Это общественность наша, которая узнала от Сергея Лаврова об этих обстоятельствах, это общественность начала задавать вопросы. А что тогда вообще в нашей стране они делают?" – прокомментировала Захарова ТАСС.

Дипломат заявила, что после произошедшего российская сторона "сделает выводы". Она также добавила, что европейские дипломаты полностью дискредитировали себя в РФ и за рубежом.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя произошедшее, предложил выслать из страны послов, которые отказались от встречи. Он заявил, что такой поступок полностью противоречит идее существования дипмиссий.

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