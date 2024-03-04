Медведев призвал выслать из РФ отказавшихся от встречи с Лавровым послов ЕС

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Отказавшихся от встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым следовало бы выслать из России. Об этом зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в соцсети Х.

Вместе с тем он заявил, что после такого нужно было снизить в том числе уровень дипломатических отношений.

Отказ послов Евросоюза от встречи с Лавровым полностью противоречит идее существования дипмиссий, заключил Медведев.

Ранее глава МИД РФ рассказал, что приглашал на встречу диппредставителей государств ЕС для разъяснений перед выборами президента России. Однако, указал министр, они отказались за два дня до встречи.

По его словам, у Москвы в распоряжении есть много материалов о том, как посольства стран Евросоюза в РФ готовятся к выборам главы государства. Речь идет в том числе о создании каких-то поддерживающих проектов для несистемных оппозиционеров, поделился министр.

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