Ректор МГИМО заявил, что РФ не стоит ждать ничего хорошего ни от Байдена, ни от Трампа

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России не стоит ждать ничего хорошего ни от действующего американского президента Джо Байдена, ни от вновь претендующего на этот пост Дональда Трампа. Об этом заявил ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

По его словам, окончательное решение о том, какой из президентов лучше выполнял свою работу, останется за американскими избирателями.

"Для нас, конечно, важно, чтобы в американском правящем классе возникло понимание того, что так вести дела, как сегодня, нельзя. Потому что это не только нарушает наши двусторонние отношения, это нарушает в целом мировую ситуацию и ведет ее к еще большему обострению", – цитирует Торкунова ТАСС.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия будет работать с любым президентом США, которого выберут американские граждане, но предпочтительнее будет, если победит Байден. По словам российского лидера, действующий глава Белого дома является более опытным и прогнозируемым политиком старой формации.

Трамп, в свою очередь, согласился с мнением Путина и сообщил, что не был удивлен словами президента РФ. По мнению Трампа, это свидетельствует о том, что с Байденом во главе США "стали насмешкой для всего мира".

Байден и Трамп оказались одинаково популярны у американских избирателей