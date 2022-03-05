Власти Мариуполя заявили о переносе эвакуации мирного населения

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Власти Мариуполя объявили о переносе сроков эвакуации гражданского населения, которая ранее была согласована с российской стороной. Об этом сообщается в телеграм-канале городской администрации.

"В целях безопасности эвакуация населения переносится", – говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной переноса стали продолжающиеся обстрелы Мариуполя и его окрестностей.

Ранее российская сторона объявила режим тишины и открыла гуманитарные коридоры для выхода жителей Мариуполя и Волновахи. Режим тишины начал действовать 5 марта с 10:00 по московскому времени. В военном ведомстве уточнили, что гуманитарные коридоры и маршруты выхода согласованы с украинской стороной.

Накануне в министерстве обороны России рассказали о спланированных 35 гуманитарных акциях в четырех областях Украины, а также в ДНР и ЛНР. Среди подготовленных для передачи предметов первой необходимости, как уточнил генерал-полковник Михаил Мизинцев, присутствуют в том числе продукты питания и лекарства.

Сообщалось, что из Крыма доставили в Геническ 20 тонн гуманитарного груза, который распределили на продуктовые наборы для дальнейшей раздачи людям.

В Харьковскую область также прибыла гуманитарная колонна из Белгорода. Для людей привезли крупы, тушенку, кондитерские изделия, бутилированную воду и средства гигиены. Продовольствие собирали жители области, в том числе местные предприниматели.

24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

