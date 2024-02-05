Генсек ООН осудил удар по Лисичанску

Фото: ТАСС/Александр Река

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил удар Вооруженных сил Украины по Лисичанску. Об этом сообщил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь осуждает все атаки против гражданских лиц и объектов гражданской инфраструктуры, в том числе обстрел Лисичанска, где, по сообщениям, погибли мирные жители", – передает ТАСС слова Дюжаррика.

По словам Гутерриша, такие атаки запрещены международным гуманитарным правом, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены.

Расположенный в ЛНР город Лисичанск попал под обстрел украинских войск 3 февраля. В результате погибли 28 человек, еще 10 удалось извлечь из-под завалов.

Как уточнил первый зампред правительства республики Юрий Говтвин, среди погибших оказалась беременная женщина и ее пятилетний ребенок. Пекарня, по которой ударили ВСУ, являлась гражданским объектом, совмещенным с кафе, заявил он.

Комментируя ситуацию, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал удар ВСУ по пекарне чудовищным террористическим актом.

Жители Москвы почтили память погибших при обстреле ВСУ города Лисичанска