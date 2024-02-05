Власти Латвии могут продать Дом Москвы в Риге

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Правительство Латвии в ближайшее время должно принять решение либо о дальнейшей продаже, либо о сдаче в аренду Дома Москвы в Риге, который латвийская сторона ранее экспроприировала у российской столицы. Об этом сообщает портал гостелерадио Lsm.lv со ссылкой на министерство транспорта.

Представитель ведомства Лигита Ауструпе отметила, что сейчас готовится доклад, который будет направлен в кабмин. Он и будет содержать различные варианты использования этого здания.

Между тем председатель комитета по национальной безопасности латвийского Сейма Айнарс Латковскис призвал правительство продать здание и направить Украине вырученные средства.

21 декабря 2023 года представители латвийских спецслужб ворвались в здание КДЦ "Дом Москвы" в Риге. У сотрудников учреждения отобрали средства связи, начали проводить допросы. Кроме того, на входе в здание установили "пост охраны", а в помещениях начали делать опись имущества и компьютерной техники.

Вслед за этим стало известно, что в местном Сейме в ускоренном порядке проходит закон об экспроприации центра, который является собственностью правительства Москвы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила инцидент как "акт государственного бандитизма" со стороны властей Латвии. Также она пообещала, что МИД даст зеркальный ответ.

Посольство РФ прокомментировало передачу рижского "Дома Москвы" в собственность Латвии