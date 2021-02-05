Косачев отреагировал на заявление Байдена о РФ

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Председатель комитета СФ по международным делам Константин Косачев ответил на заявление американского президента Джо Байдена. 46-й глава Соединенных Штатов ранее сказал, что намерен жестче противостоять РФ, сообщает RT.
"Заявление абсолютно ожидаемое и предсказуемое – с учетом того что Байден строит свою политику (и внутреннюю, и внешнюю) на отрицании того, что делал его предшественник. А раз уж демократы обвиняли республиканцев в излишней лояльности к РФ, единственным вариантом дистанцироваться от прежней политики является ее ужесточение, во всяком случае, на уровне риторики", – заявил Косачев. По словам сенатора, данная риторика в настоящий момент наблюдается, однако нельзя отрицать ряд других событий, среди которых продление СНВ.
Как отметил Косачев, сейчас не стоит драматизировать ситуацию, связанную с отношениями Москвы и Вашингтона. Он допускает, что отношения могут развиваться в любом направлении.
Сенатор обратил внимание, что дальнейшее развитие отношений между государствами зависит от США.
"Те обвинения, которые американцы при любой администрации предъявляют России, являются элементом внутренней, а не внешней политики США", – подчеркнул Косачев.
Ранее в США заявили, что новый внешнеполитический курс позволит эффективно противодействовать РФ. Джейк Салливан рассказал, что, в отличие от предыдущей администрации, в новой будут делать шаги для привлечения России к ответственности за спектр злонамеренной деятельности.
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