Пелоси разорвала текст выступления Трампа в Конгрессе США

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Демократ Нэнси Пелоси, которая является противницей Дональда Трампа, демонстративно разорвала текст выступления президента США, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Перед своим выступлением в конгрессе Трамп дал Пелоси копию своего выступления. Как только он закончил, спикер Палаты представителей разорвала бумаги. Сделала она это за спиной главы Белого дома, поэтому он этого зрелища не увидел.

СМИ предположили, что такое поведение спровоцировал сам Трамп, который отказался пожать руку Пелоси при приветствии.

Пелоси же начала свое выступление с признания, что не разговаривает с Дональдом Трампом с октября.

Ранее глава комитета палаты представителей по разведке США Адам Шифф выразил беспокойство, что Дональд Трамп может продать Аляску России ради победы на выборах президента. О якобы готовящихся связях Трампа с Кремлем Шифф заявил на судебном слушании по импичменту.

Он отметил, что за "очередную" помощь Москвы в президентской гонке американский лидер передаст РФ Аляску. По мнению сенатора, в том случае, если импичмент не состоится, глава Белого дома переедет в свою резиденцию во Флориде. Также Шифф заявил, что американский лидер передаст опосредованное управление страной своему зятю Джареду Кушнеру.