Bloomberg: реконструкция инфраструктуры Венесуэлы может обойтись в 100 млрд долларов

Реконструкция нефтедобывающей и экспортной инфраструктуры Венесуэлы может обойтись в 100 миллиардов долларов в течение ближайших 10 лет, заявил Bloomberg директор направления энергетической политики Латинской Америки в Институте государственной политики Бейкера Франсиско Мональди.

Среди наиболее вероятных кандидатов для разработки венесуэльских нефтяных ресурсов присутствуют американские компании ExxonMobil, ConocoPhillips и Chevron. Последняя, например, продолжала работать, несмотря на напряженные отношения между Вашингтоном и Каракасом.

По мнению Мональди, им придется выделять 10 миллиардов долларов в год следующие 10 лет. Одновременно с этим опрошенные эксперты указывают на то, что нефтедобывающая инфраструктура Венесуэлы, а также ее логистические мощности, во многом морально устарели со времен пиковой добычи в 1970-е годы.

В тот момент она составляла 4 миллиона баррелей в день, но в последнее время в республике добывалось около 1 миллиона баррелей. Снижение связано как с мировой конъюнктурой цен на нефть, так и с хроническим недофинансированием инфраструктурных систем, санкционным давлением на Венесуэлу и отсутствием доступа к передовым технологиям.

Эксперты предполагают, что для вложения подобных инвестиций в республике должна установиться стабильная политическая ситуация.

3 января США нанесли удары по Венесуэле. По данным МИД республики, целью нападения стал захват стратегических ресурсов и попытка подрыва политической независимости нации.

В ходе операции американские силы захватили и вывезли из страны президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Президент США Дональд Трамп обвинил их в "наркотерроризме" против американцев и уточнил, что в Нью-Йорке им предъявят обвинения.

Позже американский лидер заявил, что республика должна управляться c соблюдением закона и порядка. По его мнению, проведение президентских выборов в Венесуэле является второстепенным вопросом на фоне того, что страна "находится на грани экономического коллапса".

