Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 января, 13:57

Политика
Главная / Новости /

Bloomberg: реконструкция инфраструктуры Венесуэлы может обойтись в 100 млрд долларов

Реконструкция нефтяной инфраструктуры Венесуэлы может обойтись в 100 млрд долларов – СМИ

Фото: depositphotos/bashta

Реконструкция нефтедобывающей и экспортной инфраструктуры Венесуэлы может обойтись в 100 миллиардов долларов в течение ближайших 10 лет, заявил Bloomberg директор направления энергетической политики Латинской Америки в Институте государственной политики Бейкера Франсиско Мональди.

Среди наиболее вероятных кандидатов для разработки венесуэльских нефтяных ресурсов присутствуют американские компании ExxonMobil, ConocoPhillips и Chevron. Последняя, например, продолжала работать, несмотря на напряженные отношения между Вашингтоном и Каракасом.

По мнению Мональди, им придется выделять 10 миллиардов долларов в год следующие 10 лет. Одновременно с этим опрошенные эксперты указывают на то, что нефтедобывающая инфраструктура Венесуэлы, а также ее логистические мощности, во многом морально устарели со времен пиковой добычи в 1970-е годы.

В тот момент она составляла 4 миллиона баррелей в день, но в последнее время в республике добывалось около 1 миллиона баррелей. Снижение связано как с мировой конъюнктурой цен на нефть, так и с хроническим недофинансированием инфраструктурных систем, санкционным давлением на Венесуэлу и отсутствием доступа к передовым технологиям.

Эксперты предполагают, что для вложения подобных инвестиций в республике должна установиться стабильная политическая ситуация.

3 января США нанесли удары по Венесуэле. По данным МИД республики, целью нападения стал захват стратегических ресурсов и попытка подрыва политической независимости нации.

В ходе операции американские силы захватили и вывезли из страны президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Президент США Дональд Трамп обвинил их в "наркотерроризме" против американцев и уточнил, что в Нью-Йорке им предъявят обвинения.

Позже американский лидер заявил, что республика должна управляться c соблюдением закона и порядка. По его мнению, проведение президентских выборов в Венесуэле является второстепенным вопросом на фоне того, что страна "находится на грани экономического коллапса".

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

Какие проблемы со зрением могут возникнуть в зимнее время?

Сухость, жжение, покраснение, слезотечение и утомляемость глаз к вечеру чаще возникают зимой

Зимой чаще приходится испытывать зрительное перенапряжение из-за короткого светового дня

Читать
закрыть

С чего начать тренировки в новом году?

Стоит походить на разные групповые уроки или взять первичный инструктаж

Групповые уроки должны быть для новичков, так как там дают нагрузку дозированно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика