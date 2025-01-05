N-tv: сирийское руководство замазало Бербок на фото после встречи в Дамаске

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Власти Сирии замазали силуэт главы МИД ФРГ Анналены Бербок на фотографиях со встречи в Дамаске. Соответствующий снимок разместил телеканал N-tv.

"Как показывает визит Анналены Бербок в Дамаск, у нового сирийского руководства, очевидно, есть серьезные проблемы в общении с влиятельными политиками из-за границы", – говорится в сообщении.

По словам авторов материала, канал HTS-nahe разместил несколько снимков, ни на одном из которых не видно лица главы ведомства, а ее французского коллегу показали.

3 января глава МИД ФРГ вместе со своим французским коллегой Жан-Ноэлем Барро посетила Сирию. В Дамаске у них состоялись переговоры с главой новой местной администрации Ахмедом Аш-Шараа. При встрече представители Сирии отказались пожимать руку Бербок.

В свою очередь, депутат бундестага Севим Дагделен осудила реакцию главы МИД Германии Анналены Бербок в Сирии. По ее словам, Бербок потешается над собственным унижением. Депутат также назвала этот день черным для немецкой политики.

