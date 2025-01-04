Бербок завила, что ожидала от представителей властей Сирии отказа от рукопожатия

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Казус на встрече с представителями новой сирийской администрации был ожидаемым. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в беседе с "Focus".

3 января глава МИД ФРГ вместе со своим французским коллегой Жан-Ноэлем Барро посетила Сирию. В Дамаске у них состоялись переговоры с главой новой местной администрации Ахмедом Аш-Шараа. При встрече представители Сирии отказались пожимать руку Бербок.

"Как только я приехала, мне стало ясно, что обычных рукопожатий здесь явно не будет", – указала Бербок.

Немецкая газета Bild назвала такой жест пощечиной главе ведомства.

"Это было настоящим оскорблением для нашего министра иностранных дел", – написало издание.

В свою очередь, депутат бундестага Севим Дагделен осудила реакцию главы МИД Германии Анналены Бербок в Сирии. По ее словам, Бербок потешается над собственным унижением. Депутат также назвала этот день черным для немецкой политики.

