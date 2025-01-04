Депутат ФРГ Дагделен назвала скандал с Бербок в Сирии унижением

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Депутат бундестага Севим Дагделен осудила реакцию главы МИД Германии Анналены Бербок в Сирии, где представители новых властей не стали пожимать ей руку. Об этом она написала в соцсети X.

"Пока действующий министр Бербок еще и потешается над собственным унижением в Сирии...", – указала депутат.

По словам, Дагделен, этот день стал черным для немецкой политики.

3 января глава МИД ФРГ вместе со своим французским коллегой Жан-Ноэлем Барро посетила Сирию. В Дамаске у них состоялись переговоры с главой новой местной администрации Ахмедом Аш-Шараа. При встрече представители Сирии отказались пожимать руку Бербок.

Ранее глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал заявление Бербок, сделанное в ходе визита в Сирию. По словам главы МИД ФРГ, РФ должна отказаться от своих военных баз, расположенных в арабской республике.

Парламентарий отметил, что немецкий министр грубо вмешивается в процесс становления государственности Сирии.

