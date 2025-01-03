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Главе МИД ФРГ Анналене Бербок стоит подумать о необходимости американских баз на территории Германии, написала в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она ответила на заявление Бербок, что РФ пора отказаться от своих военных баз в Сирии.

Немецкий дипломат нанесла визит в страну 3 декабря. При этом, согласно видеозаписи встречи Бербок с представителями новой сирийской администрации, ей отказали в рукопожатии.

Ранее в СВР России утверждали, что Вашингтон и Лондон готовят теракты против военных баз РФ в Сирии. Исполнителями могут стать террористы, которые уже получили вооружение, включая ударные БПЛА. США и Великобритания, уверены в спецслужбе, рассчитывают на эвакуацию российских баз.

