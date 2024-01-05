Южная Корея в ответ на обстрел КНДР провела учения на островах в Желтом море

Фото: ТАСС/EPA/YONHAP

Южнокорейская армия в ответ на обстрел со стороны КНДР провела учения в Желтом море. Об этом сообщает информационное агентство Южной Кореи Yonhap.

По данным Комитета начальников штабов ВС Республики Корея, это первый случай с момента подписания межкорейского военного соглашения 19 сентября 2018 года, когда подразделения морской пехоты, которые находятся на северо-западных островах, организовали тренировки по морской стрельбе.



5 января власти Южной Кореи по запросу военных объявили эвакуацию жителей острова Енпхендо. По данным прессы, в этот день в районе острова планировалось проведение учений морской пехоты Южной Кореи.

Стало известно, что Северная Корея выпустила около 200 артиллерийских снарядов с западного побережья в сторону южнокорейских островов Енпхендо и Пэннендо.

До этого лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сообщил, что его страна "без малейшего колебания нанесет сокрушительный удар и уничтожит столицы врага", используя весь имеющийся арсенал, в том случае, если США и Южная Корея выберут путь военной конфронтации против КНДР.