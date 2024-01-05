Штаб Путина ожидает подписи в его поддержку еще из 69 регионов

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Избирательный штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина получил подписи в его поддержку из 19 регионов России, сообщила пресс-секретарь штаба Александра Суворова.

По ее словам, их сбор продолжается – остается еще 69 регионов. Новые партии подписей волонтеры начали привозить в штаб утром 5 января.

Поступили документы из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской и Ленинградской областей.

30 декабря собранные подписи поступили в штаб из Московской области. По всей стране в поддержку Путина собрали уже более полумиллиона подписей.

О своем решении участвовать в президентской гонке в 2024 году Владимир Путин объявил 8 декабря. Центризбирком получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры 11 декабря.

18 декабря Путин подал документы в комиссию в качестве самовыдвиженца на выборах президента, а через два дня Центризбирком РФ зарегистрировал группу избирателей, которая была создана для его поддержки.

Впервые выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.