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Американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск заявил, что вторжение в Россию никогда не было хорошей идеей. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

"Просто не вторгайтесь в Россию. Это никогда не было хорошей идеей", – написал Маск.

Так бизнесмен прокомментировал публикацию одного из пользователей с шуткой о бывшем французском императоре Наполеоне Бонапарте, который вторгся в Россию в 1812 году, однако затем был вынужден бежать с наступлением холодов.

Ранее Илон Маск заявлял, что в любой войне побеждает то государство, которое способно меньшими затратами и в течение долгого времени выпускать оружие.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что развязанный США украинский конфликт сделал российскую сторону сильнее, как это было после побед над Наполеоном Бонапартом и Адольфом Гитлером.

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