Фото: kremlin.ru

Развязанный США украинский конфликт сделал российскую сторону сильнее, как это было после побед над Наполеоном Бонапартом и Адольфом Гитлером. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова.

Он заявил, что в начале XIX века Бонапарт объединил вокруг себя почти всю Европу ради нападения на Россию. Однако, отметил Лавров, император потерпел поражение. В результате этого Россия стала лишь сильнее.

"В середине прошлого века Гитлер сделал то же самое: он подчинил себе большинство европейских стран, чтобы начать агрессию против России. Он тоже был побежден, и мы стали сильнее после этой войны", – указал министр.

Вместе с тем Лавров добавил, что итоги развязанного Вашингтоном конфликта уже можно прогнозировать, и главным результатом он назвал значительное усиление Москвы.

Ранее Владимир Путин выразил мнение, что украинские власти "совсем оборзерли", назвав русских некоренным народом в стране. По его словам, Москва не делала бы ничего подобного, если бы ее не начали уничтожать на исторических территориях на Украине, изгоняя оттуда людей.