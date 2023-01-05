Еврокомиссия сообщила о продолжении расследования диверсии на "Северных потоках"

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Еврокомиссия сообщила о продолжении расследования диверсии на газопроводах "Северные потоки", передает ТАСС.

"Расследование продолжается в Дании, Швеции и Германии. Оно проводится под ответственностью стран-членов", – рассказал журналистам представитель ЕК.

В конце сентября на "Северном потоке – 1" и "Северном потоке – 2" были выявлены утечки газа. Всего было зафиксировано четыре повреждения трубопроводов.

По словам президента РФ Владимира Путина, взрывы на газопроводах были выгодны тем, кто заинтересован в газовом транзите через Украину.

В декабре компания Nord Stream AG приступила к оценке стоимости ремонта поврежденных участков труб газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" в Балтийском море. За восстановление трубопроводов придется заплатить порядка 500 миллионов долларов.

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