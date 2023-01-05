Володин допустил аналогичный ответ РФ на изъятие российских активов за рубежом

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Москва получит право на изъятие активов иностранных государств, если они поступят таким образом в отношении российской собственности. Об этом депутат написал в персональном телеграм-канале.

Парламентарий прокомментировал информацию о том, что Германия готова использовать замороженные зарубежные активы России для восстановления Украины при поддержке союзников и надлежащей юридической базе.

"Как только такое решение состоится, мы имеем право на аналогичные действия в отношении активов Германии и других государств", – заявил Володин.

Депутат Госдумы отметил, что действия ФРГ могут привести к всеобщему игнорированию норм международного права, в связи с чем государства начнут "по своему усмотрению забирать, что посчитают нужным".

Накануне сообщалось, что Эстония хочет выработать собственную методику передачи Киеву на восстановление Украины замороженных финансовых активов РФ. Средства оцениваются в 17 миллиардов евро.

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