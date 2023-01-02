11:43Политика
В Госдуме планируют разработать проект о защите имущественных прав россиян за рубежом
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям планирует весной работать над законопроектами о защите имущественных прав россиян за рубежом и обеспечении эффективной работы стратегических предприятий. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя комитета Сергея Гаврилова.
По его словам, важно разработать законопроекты, которые касаются усиления государственного контроля и повышения эффективности распоряжения и управления государственным имуществом, совершенствования работы "народных предприятий", повышения контроля за газоснабжением, обеспечения эффективности работы отечественной промышленности.
Депутат отметил, что одним из важных законов, подготовленных комитетом в осеннюю сессию, стал закон, который продлевает действие первоочередных мер по развитию экономики РФ в условиях санкций.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением о создании специальной структуры, позволяющей контролировать замороженные российские активы. Она также сообщила о планах направить денежные средства на поддержку Украины.
В заявлении главы Еврокомиссии указывается, что общая стоимость замороженных российских активов составляет 330 миллиардов евро, 300 миллиардов евро из них принадлежат ЦБ и хранятся в зарубежных банковских организациях. Остальную часть средств составляют активы российских предпринимателей.
В свою очередь, Минфин РФ рассматривает возможности обмена замороженных активов российских предпринимателей за рубежом. По словам главы ведомства Антона Силуанова, подобная мера возможна, однако есть ряд трудностей.
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