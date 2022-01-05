Стала известна дата первой встречи спецпредставителей Армении и Турции в Москве

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Первая встреча спецпредставителей Армении и Турции пройдет 14 января в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Ваан Унанян в своем Facebook-аккаунте.

"Первая встреча спецпредставителей Армении и Турции по нормализации отношений состоится 14 января в Москве", – говорится в сообщении Унаняна.

В турецком МИД информацию о предстоящей встречи спецпредставителей двух государств подтвердили, сообщает РИА Новости.

Ранее провели телефонные переговоры Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Уточняется, что в рамках беседы лидеры стран обсуждали развитие отношений между Азербайджаном и Арменией и региональные вопросы. Также Путин и Эрдоган обсудили вопросы, которые поспособствуют улучшению отношений между Турцией и Россией.