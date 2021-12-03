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Политика

19:35

Эрдоган и Путин провели телефонные переговоры

политика

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, обсудив Сирию, Ливию, Украину и ситуацию в Закавказье. Об этом сообщает RT.

Уточняется, что в рамках беседы лидеры стран обсуждали развитие отношений между Азербайджаном и Арменией и региональные вопросы.

Также Путин и Эрдоган обсудили вопросы, которые поспособствуют улучшению отношений между Турцией и Россией.

В Кремле отметили, что во время переговоров стороны также условились дать поручения профильным ведомствам активно заниматься подготовкой очередной сессии Совета сотрудничества высшего уровня.

Ранее турецкий лидер выступил за урегулирование конфликта между Россией и Украиной. Он также добавил, что Турция будет выступать посредником в переговорах Москвы и Киева.

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