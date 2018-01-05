Начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина

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В Хабаровске начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения в президенты Владимира Путина. Об этом сообщает "Интерфакс".

Пункты сбора подписей начали работать в торговом центре "Южный парк" и "НК Сити" в Хабаровске.

Акцию продолжат в субботу и возобновят после праздничных выходных до конца января. Группу избирателей для поддержки Путина на президентских выборах Центральная избирательная комиссия зарегистрировала на прошлой неделе.

Согласно законодательству, Путину нужно будет собрать не менее 300 тысяч подписей в свою поддержку.

27 декабря Владимир Путин представил в Центризбирком документы для выдвижения кандидатом в президенты на предстоящих выборах. Участие Путина в гонке поддержала инициативная группа избирателей из 600 человек. Это политики, артисты и общественные деятели.