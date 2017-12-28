ЦИК зарегистрировал представителей Путина на выборах президента РФ

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Центризбирком РФ зарегистрировал уполномоченных представителей группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента Владимира Путина, сообщает Агентство "Москва".

Российскому лидеру разрешили открыть избирательный счет. В группу вошли пять человек и уполномоченный представитель по финансовым вопросам Путина Наталья Орлова.

27 декабря Владимир Путин представил в Центризбирком документы для выдвижения кандидатом в президенты на предстоящих выборах.

Участие Путина в гонке поддержала инициативная группа избирателей из 600 человек. Это политики, артисты и общественные деятели.

Действующему президенту на этапе регистрации нужно собрать не менее 300 тысяч подписей избирателей в свою поддержу.

Кампания по выборам президента РФ официально стартовала 18 декабря, а само голосование назначено на 18 марта 2018 года.