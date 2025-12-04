Белоусов прибыл с рабочим визитом в Индию

Фото: ТАСС/Вадим Савицкий

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов прилетел в Индию, где планирует принять участие в заседании межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству. Об этом со ссылкой на Минобороны пишет ТАСС.

В рамках заседания будут подведены итоги совместной работы за прошедший период и определены перспективные направления для дальнейшего сотрудничества. Стороны также обсудят актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности.

Ранее Госдума ратифицировала межправительственное соглашение с Индией, регулирующее порядок отправки военнослужащих, военных кораблей и самолетов на территорию друг друга.

Совместная разработка истребителя пятого поколения может стать новым направлением сотрудничества России и Индии до 2030 года. Помимо этого, Москва и Нью-Дели в рамках партнерства могут сотрудничать в сфере ВТФ по современным системам ПВО, беспилотникам, совместному производству современных авиасредств поражения.