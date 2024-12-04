МИД РФ удивлен реакцией Филиппин на проход подводной лодки "Уфа"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия удивлена реакцией Филиппин на проход российской дизель-электрической подводной лодки (ДЭПЛ) "Уфа" в исключительной экономической зоне этой страны. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

Она напомнила, что пребывание ДЭПЛ было абсолютно правомерным, об этом говорит 58-я статья Конвенции ООН по морскому праву, которая разрешает свободу судоходства всех государств в этой зоне. Подобная реакция со стороны Манилы является итогом западной пропаганды по демонизации РФ, уверена Захарова.

"Мы призываем филиппинских коллег не поддаваться пропагандируемой Западом русофобии, антироссийской истерике, соблюдать предусмотренные международным правом возможности, свободы, права государств в мировом океане", – добавила она.

Ранее президент Филиппин Фердинанд Маркос – младший указывал, что ДЭПЛ "Уфа" прошла всего в 80 морских милях к западу от провинции Западный Миндоро. Он подчеркивал, что это вызывает большую тревогу, как и "любое вторжение в исключительную экономическую зону государства".

