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Евросоюз относится к Молдавии как к своему вассалу, о чем свидетельствуют контакты чиновников ЕС с руководством страны без камер, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки России.

"Наглым стилем поведения отличается глава представительства ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс. Недавно он выдал руководству правящей партии "Действие и солидарность" подробные инструкции о том, как должна функционировать так называемая молдавская демократия в преддверии предстоящих в 2025 году парламентских выборов", – подчеркнули в СВР.

Кроме того, Службе стало известно, что Мажейкс потребовал от молдавской стороны "под любым предлогом" привлечь к уголовной ответственности лидеров оппозиционных блока "Победа", а также партий "Возрождение" и "Шанс", чтобы нейтрализовать их политическую активность.

Таким же образом Молдавии предписали "навести порядок" в Гагаузии. В частности, отстранить от должности руководителя автономии Евгению Гуцул и арестовать по уголовным статьям основных членов ее команды.

Ранее МИД РФ вызвал молдавского посла Лилиана Дарийя и предъявил ему протест из-за недружественных дискриминационных действий Кишинева в отношении российских краткосрочных наблюдателей, которые входили в состав мониторинговой миссии БДИПЧ ОБСЕ на президентских выборах в Молдавии.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, западные страны навязывают гражданам Молдавии раскол, а итоги президентских выборов оставили в молдавском обществе осложнения.