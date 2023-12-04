Парламент РФ призвал международные структуры изучить преступления Киева против детей

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Депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации призвали ООН и международные структуры дать оценку действиям Украины в отношении детей. Об этом говорится в проекте обращения Федерального собрания РФ к Организации объединенных наций (ООН), парламентам мира.

"Депутаты ГД и сенаторы РФ призывают... ООН, международные парламентские организации и парламенты стран мира изучить промежуточный доклад комиссии, который будет опубликован в начале 2024 года, дать правовую и морально-этическую оценку действиям киевского режима в отношении несовершеннолетних", – цитирует документ РИА Новости.

Вместе с этим парламентарии предложили международным структурам присоединиться к расследованию, чтобы остановить нарастающую катастрофу и спасти детей и подростков, находящихся в зоне конфликта на юго-востоке Украины. По их мнению, ложной интерпретации фактов о действиях украинских военных в западных СМИ должен быть положен конец.

Будущее детей, оказавшихся в зоне конфликта, зависит от политической воли, ответственности и решимости защитить, воспитать и поддержать подрастающее поколение, считают инициаторы.

Ранее посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям Киева Родион Мирошник рассказал, что свыше 23 тысяч вывезенных с Украины детей остались без надзора в странах Евросоюза. По его словам, семьи, которые до этого взяли детей, спустя некоторое время просят соответствующие организации забрать их обратно. Сведения об этих детях после не анализируются, так как это "никого не интересует", заявил он.



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