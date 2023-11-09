09 ноября, 23:31Политика
РФ проведет неформальную встречу СБ ООН по защите украинских детей в ЕС
Фото: 123RF/janeuk86
Россия проведет в пятницу, 10 ноября, неформальное заседание Совета безопасности ООН на тему защиты украинских детей в странах ЕС. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале.
"Завтра, 10 ноября, мы проводим новое неформальное заседание СБ ООН по "Формуле Арриа" по вопросу защиты украинских детей в странах ЕС", – написал он.
Полянский уточнил, что прошлая встреча на эту тему прошла 5 апреля и вызвала большой резонанс.
Среди докладчиков будут председатель Фонда борьбы с репрессиями Мира Терада, нидерландская журналистка Соня ван дер Энде и индийский правозащитник Аарун Доул.
Встреча начнется в 18:00 по московскому времени, уточнил первый зампостпреда.
Ранее посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям Киева Родион Мирошник заявил, что более 23 тысяч вывезенных с Украины детей остались без надзора в странах Евросоюза. По его словам, исследовательские организации, реализующие свою деятельность в Европе, заметили, что много подростков из Украины старше 16 лет не зафиксированы ни в одной системе.
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