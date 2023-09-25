В Москве и Минске обеспокоены судьбой украинских детей в Европе – Грызлов

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Москва и Минск встревожены судьбой украинских детей, проживающих в Европе. Об этом сообщил ТАСС посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов.

По его словам, уже долгое время западные страны продвигают информационную кампанию против России и Белоруссии, высказывая неаргументированные обвинения в якобы вынужденной депортации украинских детей.

Сейчас, как утверждает Грызлов, РФ и Белоруссия совместными усилиями работают над воссоединением семей, а также над защитой и оказанием помощи детям, пострадавшим от действий властей Украины.

"Мы вовсе не собираемся злорадствовать над проблемами, с которыми украинцы столкнулись в западных странах. Напротив, мы крайне обеспокоены сложившейся ситуацией", – отметил посол РФ в Белоруссии.

Он добавил, что каждый случай, связанный с разъединением семей, является трагедией, в которой страдают дети.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия уже обнародовала в ООН фамилии вывезенных в безопасное место украинских детей. Лавров также подчеркнул, что речь идет в основном о детях, которые жили в детских домах.

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