Лондон передал Киеву ракеты Martlet для борьбы с беспилотниками – СМИ

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Лондон отправил Киеву дополнительное число многоцелевых ракет Martlet, которые применяются для ликвидации беспилотников. Об этом пишет The Times.

Соединенное Королевство не выпускало официального объявления о начале поставок ракет Martlet, однако об их использовании в конфликте стало известно еще в прошлом году. Речь идет о ракетах с лазерным наведением и скоростью 1,5 Маха. Их длина составляет 1,3 метра, калибр – 76 миллиметров.

В начале осени 2023 года глава британского министерства обороны Грант Шэппс сообщил, что военная помощь Киеву предусматривает обучение украинских солдат, а также передачу систем противовоздушной обороны и дальнобойных ракет.

Ранее стало известно, что программа сотрудничества НАТО и Украины на 2024 год не будет включать поставки летального оружия.

По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, на отказе от поставок летального оружия настоял Будапешт. Власти Венгрии считают, что такой шаг мог бы создать риск эскалации. Вторым пунктом по требованию страны стало добровольное участие в программе.



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