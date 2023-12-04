Украина начала отправлять на фронт котов из-за нашествия грызунов – СМИ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Украина начала отправлять на фронт котов из-за критической ситуации с грызунами в окопах украинских войск на передовой. Об этом сообщает издание Bild.

Как отмечается в статье, мыши стали серьезной проблемой в окопах ВСУ, они уничтожают провизию, обмундирование, оружие, а также перегрызают провода от техники. Помимо этого, грызуны мешают спать украинским солдатам.

Ранее СМИ уже сообщали, что в украинских окопах в этом году появилось большое количество мышей, которые грызут проводку терминалов спутникового интернета.

По словам одного из солдат ВСУ, в этом году количество грызунов в окопах намного больше, чем прошлой зимой. Журналист Эммануэль Пешо сообщил, что мыши наводняют окопы в поисках тепла и еды.



Военные эксперты оценили состав ВСУ в зоне проведения СВО