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Вице-премьер Сербии Александр Вулин раскритиковал слова посла Великобритании Эдварда Фергюсона о том, что Третий украинский фронт Красной армии, освобождавший Югославию в ходе Второй мировой войны, "на 70 процентов состоял из украинцев". Об этом со ссылкой на пресс-службу сербского политика пишет РИА Новости.

"Не знаю, как посол Фергюсон высчитал, сколько было украинцев или русских в рядах Красной Армии в ходе освобождения Белграда, но знаю, что никто не считал, сколько было пилотов англичан, шотландцев, ирландцев или валлийцев в сотнях бомбардировщиков, которые на Пасху 1944 года бомбили Сербию", – заявил вице-премьер.

Он также заявил, что в Сербии не считали, к каким нациям принадлежали британские пилоты, наносившие удары по стране на Пасху в 1999 году.

Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что страна никогда не присоединится к антироссийским санкциям. Он подчеркнул, что власти страны должны вести такую политику, которая будет сохранять и защищать Сербию.

Сербия также останется безвизовой для российских граждан, отмечал сербский вице-премьер Александр Вулин. По его словам, Сербия для России – братская страна, а большинство россиян, приехавших в Сербию, сделали это из экономических соображений.