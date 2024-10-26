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Президент Сербии Александр Вучич, говоря о российской экономике, восхитился профессионализмом главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной, передает TV Prva.

Вучич обратил внимание на то, что экономика РФ по-прежнему остается стабильной, несмотря на западные санкции и другие сложности, с которой ей приходится сталкиваться.

"Должен признаться, меня удивляет стойкость российской экономики, и я поздравляю их с этим. Набиуллина – гений", – сказал президент Сербии.

Кроме того, он отметил, что его крайне удивляет способность "фантастической" экономики России развиваться даже в таких трудных условиях.

Ранее Вучич во время выступления на праздновании 16-летия основания Сербской прогрессивной партии заявил, что Сербия никогда не присоединится к антироссийским санкциям. Он подчеркнул, что сербские власти должны вести такую политику, которая будет сохранять и защищать страну.