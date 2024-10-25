Глава ЕК отменила встречу с премьер-министром Сербии

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отменила встречу с премьер-министром Сербии Милошем Вучевичем после его переговоров с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым. Об этом сообщает AFP со ссылкой на главу постоянной делегации ЕС в Сербии Эммануэля Жоффре.

На сайте правительства Сербии встреча была запланирована на 15:30 (16:30 по московскому времени). Администрация сербского президента анонсировала, что в 13:35 (14:35) должна была пройти торжественная встреча перед правительственным комплексом "Палата Сербия", а затем разговор тет-а-тет с Вучевичем. После этого в программе значилось пленарное заседание делегаций ЕС и Сербии и заявления для СМИ.

При этом после встречи Вучевича с Решетниковым на сайте правительства сперва появился текст "Дальнейшее укрепление экономического и всеобъемлющего сотрудничества с Россией", но спустя время он пропал.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил во время выступления на праздновании 16-летия основания Сербской прогрессивной партии, что страна никогда не присоединится к антироссийским санкциям. Он подчеркнул, что власти страны должны вести такую политику, которая будет сохранять и защищать Сербию.

До этого сербский вице-премьер Александр Вулин заявил, что власти Сербии рассматривают присоединение к БРИКС в качестве альтернативы вступлению в Европейский союз.

