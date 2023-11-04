04 ноября, 07:35Политика
ВВС Израиля ударили по солнечным панелям и генераторам больницы "Аль-Шифа"
Фото: AP/Maya Alleruzzo
Израильские ВВС нанесли удар по солнечным батареям и электрогенератору центральной больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.
По данным агентства, в результате атаки в больнице вспыхнул пожар.
Ранее израильские силы атаковали территорию, прилегающую к центральной больнице "Аль-Шифа" административного центра сектора Газа. Удары были нанесены по колонне машин скорой помощи, отправлявшейся с ранеными к пропускному пункту "Рафах" на границе с Египтом, а затем рядом с входом в больницу, где в этот момент также находилось несколько машин скорой помощи.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что был потрясен сообщением об ударе Израиля по машинам скорой помощи в секторе Газа. Генсек ООН обратился ко всем, кто обладает влиянием, приложить усилия, чтобы "положить конец страданиям" людей в секторе Газа и избежать распространения конфликта на весь регион.
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