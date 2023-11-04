Генсек ООН заявил, что был потрясен ударом Израиля по машинам скорой помощи в Газе

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш потрясен сообщением об ударе Израиля по машинам скорой помощи в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы всемирной организации.

Гутерриш назвал ужасной ситуацию в секторе Газа, подчеркнув, что в анклаве не хватает продовольствия, воды и лекарств. Он также заявил, что "пришел в ужас" от сообщения о нападении в Газе на колонну машин скорой помощи возле центральной больницы "Аль-Шифа".

"Изображения тел, разбросанных по улице возле больницы, душераздирающие. Морги переполнены. Магазины пусты. Санитарная ситуация ужасна. Мы наблюдаем рост заболеваемости и респираторных заболеваний, особенно среди детей", – указал Гутерриш.

Генсек ООН обратился ко всем, кто обладает влиянием, приложить усилия, чтобы "положить конец страданиям" людей в секторе Газа и избежать распространения конфликта на весь регион.

В пятницу, 3 ноября, Израиль атаковал территорию, прилегающую к центральной больнице "Аш-Шифа" административного центра сектора Газа. Удары были нанесены по колонне машин скорой помощи, отправлявшейся с ранеными к пропускному пункту "Рафах" на границе с Египтом, а затем рядом с входом в больницу, где в этот момент также находилось несколько машин скорой помощи.

Ранее по поводу происшествия высказался глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Он заявил, что потрясен атакой на медработников и призвал к немедленному прекращению огня.