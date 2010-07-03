Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин освободил от занимаемых должностей более 10 генералов Следственного комитета, МЧС и МВД. Указ президента опубликован на интернет-портале правовой информации.

В числе уволенных генерал-майор полиции, первый замначальника ГУ по обеспечению охраны общественного порядка МВД Александр Мельников, который содержится в СИЗО по обвинению в мошенничестве.

Всего указом от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре – МВД и один – СК.

По данным следствия, Мельников собирался получить 100 миллионов рублей за непривлечение к уголовной ответственности бизнесмена. По уголовному делу проходят еще три фигуранта.