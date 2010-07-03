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В мире

12:20

Большинство лидеров АСЕАН проигнорировали саммит с США

политика за рубежом

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Большинство лидеров стран – членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) проигнорировали состоявшийся 4 ноября саммит с США, сообщает ТАСС.

Отмечается, что во встрече участвовали только трое из 10 руководителей, направив своих представителей. Это премьер Таиланда Прают Чан-Оча, а также главы правительств Вьетнама Нгуен Суан Фук и Лаоса Тхонглун Сисулит.

Министр финансов Филиппин Карлос Домингес пояснил, что такое решение "было принято в связи с соответствующим уровнем делегации США".

Отмечается, что в этот раз на мероприятиях по линии АСЕАН Вашингтон значительно понизил уровень представительства – в Бангкок направили помощника президента по национальной безопасности Роберта О'Брайена и министра торговли Уилбура Росса.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия уделяет большое внимание развитию отношений с ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. Президент РФ напомнил, что весной 2016 года была принята декларация, целью которой стало выведение сотрудничества России и АСЕАН на уровень стратегического партнерства. За минувшие два года, по словам Путина, удалось многое сделать в этом направлении.

АСЕАН была основана в 1967 году. В ассоциацию входят Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.

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