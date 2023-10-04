Экс-аналитик ЦРУ Биб заявил, что Европа и США устали от украинского конфликта

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Европа и США демонстрируют признаки усталости от конфликта на Украине. Такое мнение выразил бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб в статье для Responsible Statecraft.

"Решение конгресса США принять временный бюджет для финансирования нашего правительства еще на 45 дней <...> без помощи Украине стало последним признаком того, как быстро меняется политическая ситуация", – написал он.

По мнению Биба, подобное голосование было бы просто немыслимо в декабре прошлого года. Он отмечает, что подобные настроения бытуют среди и европейских политиков.

В качестве примера аналитик привел ухудшение отношений Украины с Польшей и заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который сообщал, что его страна не будет оказывать никакой поддержки Киеву.

Биб считает, что скептицизм в Европе усиливает опасения Вашингтона о том, что партнеры НАТО не захотят делить бремя помощи Украине. По его мнению, это может стать переломным моментом, так как ослабление помощи со стороны Запада приведет к краху Украины.

Ранее сообщалось, что палата представителей конгресса США утвердила проект продления финансирования правительства с отказом от помощи Украине. Данный проект получил две трети голосов законодателей. Позже его также одобрил сенат США. Затем его подписал американский лидер Джо Байден.

При этом Байден пообещал союзникам США и Киеву, что поддержка со стороны Вашингтона не прекратится. Американский президент подчеркнул, что большинство конгрессменов продолжают поддерживать выделение помощи Украине.

Конгресс США одобрил краткосрочный бюджет без помощи для Украины