ВС РФ вернули контроль над херсонскими островами в устье Днепра

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Армия РФ вернула контроль над херсонскими островами. Об этом рассказало командование группировки российских войск "Днепр".

"Нашими острова контролируются абсолютно все, если брать с точки зрения визуального контроля, и больше 90% островов, которые есть, контролируются нашими людьми, находящимися там", – передает РИА Новости слова командира с позывным Курск.

При этом, как отметил военный, украинские боевики, в свою очередь, не оставляют попытки продвинуться к левому берегу Днепра. По его словам, противник переходит в наступление, направляет разведывательные группы, а также использует средства радиоэлектронной разведки в надежде обнаружить слабые места для последующего удара.

Замкомандира с позывным Бегемот рассказал, как российские военнослужащие ведут круглосуточное наблюдение. Он уточнил, что слышимость на этом участке фронта хорошая и вражеское судно можно заметить издалека.

Военные, когда замечают противника, передают данные о его действиях на базу наблюдательного пункта, где с помощью приборов ночного видения фиксируются координаты.

Ранее начальник пресс-центра группировки "Юг" Георгий Минесашвили сообщил, что российские войска отразили восемь атак штурмовых групп Украины на артемовском и авдеевском направлениях.

Кроме того, артиллеристы и ракетные войска России ударили по трем складам боеприпасов украинской стороны в Белогоровке, Красногоровке и Краматорске, а также по живой силе ВСУ в районе Дзержинска.

До этого в российском оборонном ведомстве заявили, что "Искандеры" устранили район сосредоточения живой силы двух бригад ВСУ и эшелон с бронетехникой.



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